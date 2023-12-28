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Аэропорт Кольцово в дни праздников будет обслуживать рейсы по 75 направлениям

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Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге в период новогодних праздников будет обслуживать рейсы по 75 внутрироссийским и международным направлениям.
Аэропорт Кольцово в дни праздников будет обслуживать рейсы по 75 направлениям
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

«По 50 внутренним направлениям будут осуществляться вылеты из Екатеринбурга в праздники. Также планируются вылеты из Кольцова за рубеж по 25 маршрутам», — говорится в сообщении.

Ожидается, что самым загруженным днём станет 8 января, когда аэропорт примет 95 рейсов и отправит 93.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на слова губернатора Амурской области Василия Орлова сообщал, что в аэропорту Благовещенска 25 декабря открылась новая взлётно-посадочная полоса.

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