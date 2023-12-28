Аэропорт Кольцово в дни праздников будет обслуживать рейсы по 75 направлениям
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
«По 50 внутренним направлениям будут осуществляться вылеты из Екатеринбурга в праздники. Также планируются вылеты из Кольцова за рубеж по 25 маршрутам», — говорится в сообщении.
Ожидается, что самым загруженным днём станет 8 января, когда аэропорт примет 95 рейсов и отправит 93.
Ранее сайт kp.ru со ссылкой на слова губернатора Амурской области Василия Орлова сообщал, что в аэропорту Благовещенска 25 декабря открылась новая взлётно-посадочная полоса.