Компания из Москвы произвела более полумиллиона электроизделий в 2023 году
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Об этом сообщает НСН.
«Это на 40% превышает показатели 2022 года. Рост стал возможен благодаря увеличению производственной линии в полтора раза и оптимизации процессов», — заявил Овчинский.
В настоящее время в Москве работает более 130 предприятий по разработке и производству электрооборудования, на которых заняты больше 17 тыс. человек.
Предприятия производят изделия для телекоммуникаций и транспорта, промышленности, медицины и многих других отраслей.
Также в столице более 4 тыс. промплощадок производят одежду, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица уверенно лидирует в экспорте промышленных товаров.