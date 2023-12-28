Компания из Москвы произвела более полумиллиона электроизделий в 2023 году

Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал о выпуске более полумиллиона электроизделий столичной компанией «АТБ Электроника» в 2023 году.

Об этом сообщает НСН.

«Это на 40% превышает показатели 2022 года. Рост стал возможен благодаря увеличению производственной линии в полтора раза и оптимизации процессов», — заявил Овчинский.

В настоящее время в Москве работает более 130 предприятий по разработке и производству электрооборудования, на которых заняты больше 17 тыс. человек.

Предприятия производят изделия для телекоммуникаций и транспорта, промышленности, медицины и многих других отраслей.

Также в столице более 4 тыс. промплощадок производят одежду, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица уверенно лидирует в экспорте промышленных товаров.