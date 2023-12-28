В Подмосковье запустят региональную новостную платформу в 2024 году

Заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин рассказал, что в рамках развития цифровизации как одного из приоритетных направлений в регионе в следующем году планируют запустить новый информационный ресурс.

«Telegram стал новой газетой… И мы хотим прийти к ситуации, когда в каждой территории, в каждом городе Московской области будет лидирующая площадка как в Telegram, так и среди электронных СМИ», — заявил Духин в интервью телеканалу «360».

В связи с этим в 2024 году власти планируют запустить в регионе новый ресурс — единую платформу местных новостей Regions.ru, «построенную как большой портал».

Читатель по IP и геолокации сможет получать срез новостей, касающихся именно той территории, где он находится.

Ранее сообщалось о новом исследовании, проведённом агентством Win2Win Communications с помощью сервиса «Яндекс Взгляд». Оно показало, что около 95% россиян продолжают читать новости в новогодние праздники.