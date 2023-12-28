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Путин провёл рабочую встречу с главой «Ростеха» Чемезовым

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Российский лидер Владимир Путин провёл рабочую встречу с гендиректором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым.
Путин провёл рабочую встречу с главой «Ростеха» Чемезовым
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Кремле.

«Владимир Путин провёл рабочую встречу с генеральным директором «Ростеха» Сергеем Чемезовым», — говорится в сообщении.

Чемезов проинформировал Путина об исполнении гособоронзаказа, о ситуации в области российского авиа- и автомобилестроения, а также о ходе импортозамещения.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что российский ОПК работает фактически круглосуточно для обеспечения нужд СВО.

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