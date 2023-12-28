Суд в Москве вынес приговор двум чтецам оскорбительных стихов о Донбассе
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, поэтов Егора Штовбе и Артёма Камардина признали виновными в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, а также в возбуждении ненависти либо вражды и унижении человеческого достоинства.
Штовбе и Камардина приговорили к пяти с половиной и семи годам соответственно. Отбывать наказание поэты будут в колонии общего режима.
Ранее сообщалось, что в ходе прений сторон в Тверском суде Москвы прокурор попросил назначить Егору Штовбе и Артёму Камардину шесть и семь лет колонии соответственно за чтение оскорбительных стихов о Донбассе.
Ранее стало известно о решении суда в Петербурге отправить на принудительное лечение в психбольницу женщину, распространявшую фейки о российской армии.