Суд в Москве вынес приговор двум чтецам оскорбительных стихов о Донбассе

Тверской районный суд города Москвы огласил вердикт по делу о двух поэтах, разжигавших ненависть посредством чтения стихов на Триумфальной площади в столице. Их приговорили к пяти с половиной и семи годам лишения свободы.

Как сообщает ТАСС, поэтов Егора Штовбе и Артёма Камардина признали виновными в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, а также в возбуждении ненависти либо вражды и унижении человеческого достоинства.

Штовбе и Камардина приговорили к пяти с половиной и семи годам соответственно. Отбывать наказание поэты будут в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в ходе прений сторон в Тверском суде Москвы прокурор попросил назначить Егору Штовбе и Артёму Камардину шесть и семь лет колонии соответственно за чтение оскорбительных стихов о Донбассе.

Ранее стало известно о решении суда в Петербурге отправить на принудительное лечение в психбольницу женщину, распространявшую фейки о российской армии.