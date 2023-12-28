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В Москве завершили благоустройство территории у ж/д станции Ростокино в СВАО

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В Москве сообщили о завершении работ по благоустройству территории у железнодорожной станции Ростокино в Северо-Восточном административном округе столицы.
В Москве завершили благоустройство территории у ж/д станции Ростокино в СВАО
  • РИА Новости

Об этом информирует телеканал «360».

Вокзал Ростокино стал связующим звеном между станциями метро, Московского центрального кольца (МЦК) и Московской железной дороги.

Заммэра Пётр Бирюков рассказал, что в рамках работ благоустроили четыре прилегающие территории, сделали удобные маршруты к вокзалу от жилой застройки, убрали под землю воздушные электролинии. Также специалисты расширили тротуары, обновив 16 тыс. кв. м дорожного покрытия, и установили свыше 50 фонарей.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что к Новому году более 72 тыс. столичных бизнес-объектов украсили праздничной иллюминацией, гирляндами и инсталляциями.

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