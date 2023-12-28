В Москве завершили благоустройство территории у ж/д станции Ростокино в СВАО
- РИА Новости
Об этом информирует телеканал «360».
Вокзал Ростокино стал связующим звеном между станциями метро, Московского центрального кольца (МЦК) и Московской железной дороги.
Заммэра Пётр Бирюков рассказал, что в рамках работ благоустроили четыре прилегающие территории, сделали удобные маршруты к вокзалу от жилой застройки, убрали под землю воздушные электролинии. Также специалисты расширили тротуары, обновив 16 тыс. кв. м дорожного покрытия, и установили свыше 50 фонарей.
Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что к Новому году более 72 тыс. столичных бизнес-объектов украсили праздничной иллюминацией, гирляндами и инсталляциями.