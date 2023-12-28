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Дело украинки о попытке теракта на избирательном участке направили в суд

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Прокуратура Запорожской области направила в суд уголовное дело в отношении гражданки Украины Ирины Кулиш, планировавшей взорвать избирательный участок.
Дело украинки о попытке теракта на избирательном участке направили в суд
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

«В целях совершения террористического акта осенью 2022 года она получила... информацию о местоположении тайника с самодельным взрывным устройством, с помощью которого планировалось совершить подрыв одного из участков территориальной избирательной комиссии», — говорится в сообщении.

При обыске по месту её жительства было обнаружено взрывное устройство мощностью около 1 кг в тротиловом эквиваленте.

Ранее управление ФСБ по Чувашии заявило о задержании жителя Московской области за передачу Украине данных об объектах Минобороны России.

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