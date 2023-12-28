Движение транспорта запустили по первому участку Северного обхода Твери
- РИА Новости
Новая трасса обеспечит автомобилистам удобный съезд с М-11 на Р-132 «Золотое кольцо», сообщает tverigrad.ru.
В торжественной церемонии принял участие губернатор Игорь Руденя. Участников мероприятия в режиме ВКС приветствовал зампред правительства России Марат Хуснуллин.
Второй этап строительства объекта планируют завершить в 2024 году. Тогда же будет открыто движение по всему обходу.
Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва сообщала, что строительство связки Московского скоростного диаметра и федеральной трассы М-2 «Крым» завершат к концу 2024 года.