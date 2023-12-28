RT в Telegram
Подпишись

Движение транспорта запустили по первому участку Северного обхода Твери

Короткая ссылка
В Калининском округе Тверской области состоялось открытие первого этапа Северного обхода Твери на трассе М-11, на участке от Бежецкого шоссе в сторону Санкт-Петербурга.
Движение транспорта запустили по первому участку Северного обхода Твери
  • РИА Новости

Новая трасса обеспечит автомобилистам удобный съезд с М-11 на Р-132 «Золотое кольцо», сообщает tverigrad.ru.

В торжественной церемонии принял участие губернатор Игорь Руденя. Участников мероприятия в режиме ВКС приветствовал зампред правительства России Марат Хуснуллин.

Второй этап строительства объекта планируют завершить в 2024 году. Тогда же будет открыто движение по всему обходу.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва сообщала, что строительство связки Московского скоростного диаметра и федеральной трассы М-2 «Крым» завершат к концу 2024 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить