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В Екатеринбурге уличные парковки станут бесплатными с 31 декабря по 8 января

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Уличные парковки в Екатеринбурге будут бесплатными в период с 31 декабря по 8 января. Об этом сообщил в соцсетях глава города Алексей Орлов.
В Екатеринбурге уличные парковки станут бесплатными с 31 декабря по 8 января
  • РИА Новости

Об этом информирует URA.RU со ссылкой на Telegram-канал мэра.

В тексте сказано, что в праздники ожидается наплыв гостей из других городов и регионов. В связи с этим Орлов принял решение сделать все уличные парковки бесплатными в течение указанного периода.

В текущий момент число платных парковок в городе превышает 2300.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что городской транспорт столицы будет бесплатным в течение всей новогодней ночи — с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января.

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