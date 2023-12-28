В Екатеринбурге уличные парковки станут бесплатными с 31 декабря по 8 января
- РИА Новости
Об этом информирует URA.RU со ссылкой на Telegram-канал мэра.
В тексте сказано, что в праздники ожидается наплыв гостей из других городов и регионов. В связи с этим Орлов принял решение сделать все уличные парковки бесплатными в течение указанного периода.
В текущий момент число платных парковок в городе превышает 2300.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что городской транспорт столицы будет бесплатным в течение всей новогодней ночи — с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января.