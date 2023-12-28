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В педколледжах Тюменской области увеличат количество мест

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Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что до 2026 года в регионе в два раза увеличится количество мест в педагогических колледжах.
В педколледжах Тюменской области увеличат количество мест
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Вслух.ру».

«Значение хорошего учителя, наставника в жизни любого из нас невозможно переоценить. Ведь качественное образование и воспитание — не только основа личного успеха, но и залог дальнейшего развития государства и общества», — сказал Моор.

Губернатор отметил, что в 2023 году 293 жителя получили статус наставника по различным профессиям и специальностям после прохождения обучения в Центре опережающей профессиональной подготовки.

Ранее сообщалось, что в тверской «Школе фермера» 28 человек закончили обучение и получили дипломы о переподготовке государственного образца по специализации «Растениеводство».

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