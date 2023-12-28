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Около 22 тысяч москвичей записались к нотариусу онлайн на mos.ru в 2023 году

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Москвичи 58 тыс. раз записались к нотариусу удалённо посредством портала mos.ru. Из них 22 тыс. человек записались в этом году.

К сервису регулярно присоединяются новые нотариусы. Их число увеличилось с 20 в начале запуска сервиса до 250 в текущий момент, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

По записи могут предоставить 43 нотариальные услуги.

Уточняется, что чаще всего пользователи mos.ru записывались к нотариусу для оформления доверенности или согласия (более 23 тыс. раз), наследства (более 11 тыс.) и подачи документов для совершения других нотариальных действий (более 6,5 тыс.).

Ранее НСН со ссылкой на словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что число новых позиций товаров, работ и услуг в каталоге столичного портала поставщиков увеличилось на 500 тыс. с начала года.

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