Константинов: авторы видео с ударами по Крыму играют роль шпионской сети
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«Эти проявления вредны... предоставляют, сами того не понимания, противнику, которому и не надо развивать шпионскую сеть, всю информацию», — цитирует его РИА Новости.
По словам политика, выложенные видео дают противнику подтверждения факта ударов и позволяют учитывать специфику работы ПВО при будущих атаках.
«Здесь нужно быть осторожными, и должно быть чувство ответственности. Если ты это видишь, то не нужно фотографировать или пересылать», — добавил Константинов.
Ранее советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что личности всех, кто выложил видео удара ВСУ по Феодосии, уже установлены.
При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают введение уголовной ответственности за публикацию кадров, на которых видны последствия атак ВСУ на объекты в России.