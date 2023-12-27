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Константинов: авторы видео с ударами по Крыму играют роль шпионской сети

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Авторы видео атак по Крыму, выложенных в сеть, играют роль шпионской сети, заявил в эфире телеканала «Крым 24» глава крымского парламента Владимир Константинов.
Константинов: авторы видео с ударами по Крыму играют роль шпионской сети
  • Gettyimages.ru

«Эти проявления вредны... предоставляют, сами того не понимания, противнику, которому и не надо развивать шпионскую сеть, всю информацию», — цитирует его РИА Новости.

По словам политика, выложенные видео дают противнику подтверждения факта ударов и позволяют учитывать специфику работы ПВО при будущих атаках.

«Здесь нужно быть осторожными, и должно быть чувство ответственности. Если ты это видишь, то не нужно фотографировать или пересылать», — добавил Константинов.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что личности всех, кто выложил видео удара ВСУ по Феодосии, уже установлены.

При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают введение уголовной ответственности за публикацию кадров, на которых видны последствия атак ВСУ на объекты в России.

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