Адвокат: суд отменил все меры процессуального принуждения в отношении Белоусова
- РИА Новости
«Приговор был отменён сегодня в полном объёме. Кассационной инстанцией отменены все меры процессуального принуждения», — сказала она.
По словам адвоката, теперь её подзащитный имеет статус несудимого.
27 декабря Верховный суд России отменил заочный приговор бывшему депутату Госдумы Вадиму Белоусову, приговорённому к десяти годам тюрьмы за взятку. Дело направлено на новое рассмотрение в Мосгорсуд.
3 августа 2022 года Мосгорсуд приговорил Вадима Белоусова к десяти годам колонии строгого режима по делу о взятке. Парламентарий был оштрафован на 500 млн рублей и лишён медали «За заслуги перед Отечеством».
Мужчина был признан виновным по делу о взятке в размере 3,25 млрд рублей.