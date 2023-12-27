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Адвокат: суд отменил все меры процессуального принуждения в отношении Белоусова

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Верховный суд России отменил меры процессуального принуждения в отношении экс-депутата Вадима Белоусова, в том числе розыск, заочный арест, штраф, а также конфискацию имущества. Об этом рассказала ТАСС адвокат бывшего депутата Людмила Айвар.
Адвокат: суд отменил все меры процессуального принуждения в отношении Белоусова
  • РИА Новости

«Приговор был отменён сегодня в полном объёме. Кассационной инстанцией отменены все меры процессуального принуждения», — сказала она.

По словам адвоката, теперь её подзащитный имеет статус несудимого.

27 декабря Верховный суд России отменил заочный приговор бывшему депутату Госдумы Вадиму Белоусову, приговорённому к десяти годам тюрьмы за взятку. Дело направлено на новое рассмотрение в Мосгорсуд.

3 августа 2022 года Мосгорсуд приговорил Вадима Белоусова к десяти годам колонии строгого режима по делу о взятке. Парламентарий был оштрафован на 500 млн рублей и лишён медали «За заслуги перед Отечеством».

Мужчина был признан виновным по делу о взятке в размере 3,25 млрд рублей.

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