Воробьёв поблагодарил сотрудников МЧС за смелость и спасённые жизни

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил спасателей и пожарных с профессиональным праздником.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на Telegram-канал главы региона.

«У нас в Подмосковье работает 19 тыс. спасателей и пожарных. Спасибо вам за смелость, спасённые жизни. Вы всегда готовы прийти на помощь каждому. Быть спасателем — трудное и благородное дело, которое требует дисциплины, сострадания и которое, увы, не обходится без потерь», — отметил Воробьёв.

Воробьёв также пожелал спасателям здоровья.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником.