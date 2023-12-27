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Глава МЧС России Куренков поздравил спасателей с профессиональным праздником

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Глава МЧС России Александр Куренков поздравил спасателей с профессиональным праздником.
Глава МЧС России Куренков поздравил спасателей с профессиональным праздником
  • РИА Новости

«МЧС России ежегодно спасает более 200 тыс. человек, ликвидирует до 400 тыс. пожаров и последствия порядка 260 чрезвычайных ситуаций. При этом общими усилиями в стране удалось снизить количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях на 26%», — заявил он.

По его словам, этого удалось достичь благодаря оперативности и слаженности действий подразделений.

Как отметил министр, спасатели выполняют свой профессиональный долг в сложнейших условиях и на пределе возможностей.

«Для спасателей неважны национальность, вероисповедание и расстояние. На этих принципах уже 33 года строит свою работу МЧС России», — сказал Куренков.

За последний год сотрудники ведомства спасли около 50 тыс. и эвакуировали более 215 тыс. человек, ликвидировали более 280 ЧС.

Авиация ведомства выполнила более 15 тыс. полётов.

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