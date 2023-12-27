Глава МЧС России Куренков поздравил спасателей с профессиональным праздником
- РИА Новости
«МЧС России ежегодно спасает более 200 тыс. человек, ликвидирует до 400 тыс. пожаров и последствия порядка 260 чрезвычайных ситуаций. При этом общими усилиями в стране удалось снизить количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях на 26%», — заявил он.
По его словам, этого удалось достичь благодаря оперативности и слаженности действий подразделений.
Как отметил министр, спасатели выполняют свой профессиональный долг в сложнейших условиях и на пределе возможностей.
«Для спасателей неважны национальность, вероисповедание и расстояние. На этих принципах уже 33 года строит свою работу МЧС России», — сказал Куренков.
За последний год сотрудники ведомства спасли около 50 тыс. и эвакуировали более 215 тыс. человек, ликвидировали более 280 ЧС.
Авиация ведомства выполнила более 15 тыс. полётов.