В Верхней Пышме арестовали инвалида, который напал на родителей с ножом

В Верхней Пышме (Свердловская область) допросили и отправили под арест мужчину-инвалида, который напал на родителей с ножом. Ему проведут судебную психиатрическую экспертизу.

В Следственном комитете подтвердили, что это произошло 26 декабря, пишет URA.RU.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, свердловчанин ранее не был судим, состоит на учёте у врачей.

«В полицию сообщил брат задержанного, которому мать успела позвонить и сообщить о произошедшем в квартире конфликте. Приехавшие на место происшествия полицейские скрутили дебошира, сопротивления представителям МВД он не оказал», — сказал полковник Горелых.

Отец свердловчанина умер от ножевых ранений грудной клетки и бедра, женщина находится в реанимации с повреждённой поясницей.