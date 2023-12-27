В Верхней Пышме арестовали инвалида, который напал на родителей с ножом
- РИА Новости
В Следственном комитете подтвердили, что это произошло 26 декабря, пишет URA.RU.
Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, свердловчанин ранее не был судим, состоит на учёте у врачей.
«В полицию сообщил брат задержанного, которому мать успела позвонить и сообщить о произошедшем в квартире конфликте. Приехавшие на место происшествия полицейские скрутили дебошира, сопротивления представителям МВД он не оказал», — сказал полковник Горелых.
Отец свердловчанина умер от ножевых ранений грудной клетки и бедра, женщина находится в реанимации с повреждённой поясницей.