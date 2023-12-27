Педиатр Озорных посоветовал обращаться к врачу при травме ребёнка на ледяной горке
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«Важно незамедлительно вызвать бригаду скорой помощи, если ребёнок с трудом двигается или ограничивает в движении отдельною часть тела, например хромает», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, то же самое нужно сделать, если есть открытая рана, и тем более, если ребёнок потерял сознание.
Как считает Озорных, насторожить должны апатия, вялость и сниженная активность, особенно если при этом ребёнка тошнит или он просится спать.
«В такой ситуации стоит понаблюдать за самочувствием ребёнка и при малейших сомнениях обратиться за медицинской помощью. Однако не стоит пренебрегать посещением врача и в случаях, если ребёнок неудачно упал, но в целом чувствует себя хорошо», — добавил эксперт.
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