Зоопарк в Перми собирает нераспроданные ёлки, чтобы дать им вторую жизнь

Пермский зоопарк принимает нераспроданные новогодние ёлки, чтобы дать им вторую жизнь.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сообщение зоопарка.

«Пермский зоопарк принимает нераспроданные новогодние деревья с ёлочных базаров... Мы будем очень рады, если нераспроданные елки не отправятся на свалку, а получат у нас вторую жизнь», — сказано в материале.

При этом сотрудники зоопарка сообщили, что от частных лиц деревья не принимаются, поскольку ёлки, которые люди украшают дома, могут быть опасны для животных.

«На их ветках нередко остаются фрагменты пластиковых или стеклянных украшений, мишуры, гирлянд, искусственного снега», — сказано в заявлении.

Приём ёлок продлится до 8 января.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке началась акция по сбору новогодних ёлок.