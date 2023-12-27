Власти Самарской области поздравили жителей с Днём спасателя

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил сотрудников и ветеранов спасательных служб с профессиональным праздником.

Об этом сообщает sovainfo.ru.

«От имени жителей губернии хочу выразить вам огромную благодарность за спасённые жизни наших земляков, за то, что вы всегда готовы прийти на помощь всем, кто в этом нуждается. От всей души желаю вам успехов в вашей нелёгкой работе, крепкого здоровья, благополучия, мира и добра», — сказал Азаров.

Губернатор также отметил, что благодаря работе спасателей в 2023 году были успешно ликвидированы ЧС природного и техногенного характера, достигнуто сокращение количества пожаров, снизилось число происшествий на водных объектах.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником.