Профессор: питьё и правильный режим сна помогут не заболеть при смене климата

Предварительный загар, обильное питьё и правильный режим сна и питания помогут не заболеть человеку при резкой смене климата и часового пояса, рассказала URA.RU доктор медицинских наук, профессор кафедры охраны окружающей среды Пермского Политеха Лариса Волкова.

От неприятных симптомов часто страдают люди, переехавшие зимой на отпуск в тёплые края.

«На отдыхе следует ввести в распорядок дня физические нагрузки и правильно питаться. Во-вторых, отладить режим сна и бодрствования, адаптироваться к новому часовому поясу. В-третьих, стоит подготовить кожу к солнцу: заранее загореть немного, чтобы не обгорать. В-четвёртых, в жаркую погоду необходимо пить много воды, лучше употреблять минеральную воду, которая будет восстанавливать солевой баланс организма», — рассказала Волкова.

Она предостерегла от употребления холодной воды.

Полная акклиматизация у человека занимает в среднем неделю, а если не повезёт, то до 20 дней, отметила профессор.

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