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В Сургутскую травматологию обратились более 200 человек за сутки

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В Сургутскую травматологию за минувшие сутки обратились более 200 взрослых и 61 ребёнок — это абсолютный рекорд для города.
В Сургутскую травматологию обратились более 200 человек за сутки
  • РИА Новости

«Со вторника на среду в травматологию поступило 226 обращений во взрослое отделение и ещё 61 в детское. Госпитализированы 48 человек. Это абсолютный рекорд», — сообщили URA.RU в пресс-службе травматологии.

Среди самых распространённых случаев — переломы лодыжек, кистей рук, голени, рёбер и предплечий.

Ранее руководитель клиники реконструктивной хирургии повреждений конечностей и таза НМИЦ травматологии и ортопедии им. академика Г.А. Илизарова Минздрава России Алексей Гринь дал рекомендации, как правильно гулять во время гололёда.

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