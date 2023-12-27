В Сургутскую травматологию обратились более 200 человек за сутки

В Сургутскую травматологию за минувшие сутки обратились более 200 взрослых и 61 ребёнок — это абсолютный рекорд для города.

«Со вторника на среду в травматологию поступило 226 обращений во взрослое отделение и ещё 61 в детское. Госпитализированы 48 человек. Это абсолютный рекорд», — сообщили URA.RU в пресс-службе травматологии.

Среди самых распространённых случаев — переломы лодыжек, кистей рук, голени, рёбер и предплечий.

Ранее руководитель клиники реконструктивной хирургии повреждений конечностей и таза НМИЦ травматологии и ортопедии им. академика Г.А. Илизарова Минздрава России Алексей Гринь дал рекомендации, как правильно гулять во время гололёда.