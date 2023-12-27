Минниханов и Куренков обсудили работу МЧС в Татарстане
- РИА Новости
Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу главы республики.
Как отметил Минниханов, в регионе удалось избежать ЧС с серьёзными последствиями. В частности, число пожаров в Татарстане по итогам года снизилось на 1,7%.
Также сохранена положительная динамика по уменьшению числа погибших на водных объектах. Кроме того, по словам Минниханова, в республике не допустили ЧС на объектах топливно-энергетического комплекса и ЖКХ.
Глава региона добавил, что благодаря поддержке МЧС России проходит системная работа по обновлению парка техники.
«В ходе встречи также обсудили вопросы, связанные с совершенствованием системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в регионе», — рассказали в пресс-службе.
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