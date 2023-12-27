В Тюменской области отметили рост популярности цифровых сервисов в 2023 году
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Об этом сообщает «Вслух.ру».
Так, по итогам года жители оформили в два раза больше, по сравнению с 2022-м, записей к врачу (более полумиллиона) через портал госуслуг.
Кроме того в полтора раза выросла электронная запись в образовательные учреждения, а 11 тыс. жителей региона получили электронные свидетельства о рождении детей через сервис «Рождение ребёнка».
Также Тюменская область заняла десятое место и вошла в число лидеров федерального рейтинга субъектов в цифровой трансформации.
Ранее сообщалось, что более 3 млн жителей УрФО записались к врачу через портал госуслуг.