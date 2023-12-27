В Тюменской области отметили рост популярности цифровых сервисов в 2023 году

В правительстве Тюменской области отметили рост популярности цифровых сервисов среди жителей региона в 2023 году.

Об этом сообщает «Вслух.ру».

Так, по итогам года жители оформили в два раза больше, по сравнению с 2022-м, записей к врачу (более полумиллиона) через портал госуслуг.

Кроме того в полтора раза выросла электронная запись в образовательные учреждения, а 11 тыс. жителей региона получили электронные свидетельства о рождении детей через сервис «Рождение ребёнка».

Также Тюменская область заняла десятое место и вошла в число лидеров федерального рейтинга субъектов в цифровой трансформации.

Ранее сообщалось, что более 3 млн жителей УрФО записались к врачу через портал госуслуг.