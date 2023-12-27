Власти Владивостока рассказали о главных событиях для города в 2023 году

Мэр Владивостока Константин Шестаков назвал главные события для города в 2023 году.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

По словам Шестакова, самыми значимыми событиями можно назвать мастер-план развития Владивостока, гонку за звание молодёжной столицы 2024 года и работу с теплосетями.

Городская администрация выложила данные о мастер-плане в открытый доступ. До 2030 года Владивосток должен стать федеральным центром с населением в 900,6 тыс. жителей.

Ранее, как сообщала газета «Взгляд», зампред правительства России Марат Хуснуллин рассказал об итогах реализации национального проекта «Жильё и городская среда» в 2023 году. За десять месяцев ввод жилья в стране составил 86,2 млн кв. м. До конца года введут в общей сложности 104 млн кв. м. Жилищные условия улучшат 3,7 млн российских семей.