Власти Владивостока прокомментировали признание города молодёжной столицей 2024 года

Мэр Владивостока Константин Шестаков прокомментировал признание города одной из молодёжных столиц следующего года.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

«Нам нужно показать, что Владивосток — это крутое место. Мы точно можем проводить интересные разноплановые мероприятия для ребят, которые живут во Владивостоке и на Дальнем Востоке. Это фактическое ощущение, что мир яркий, он действительно крутится вокруг молодёжи, и для этого нет необходимости приезжать в ту же Москву, Казань или Санкт-Петербург — всё происходит прямо здесь», — заявил Шестаков.

По его словам, одним из мероприятий станут соревнования «Дети Приморья». Они пройдут 18—23 февраля. Их участниками станут в том числе спортсмены из Китая и Белоруссии.

Ранее первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в ходе вручения премии «Время молодых» заявил, что Москва и Владивосток станут молодёжными столицами России в 2024 году.