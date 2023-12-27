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Власти Владивостока прокомментировали признание города молодёжной столицей 2024 года

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Мэр Владивостока Константин Шестаков прокомментировал признание города одной из молодёжных столиц следующего года.
Власти Владивостока прокомментировали признание города молодёжной столицей 2024 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

«Нам нужно показать, что Владивосток — это крутое место. Мы точно можем проводить интересные разноплановые мероприятия для ребят, которые живут во Владивостоке и на Дальнем Востоке. Это фактическое ощущение, что мир яркий, он действительно крутится вокруг молодёжи, и для этого нет необходимости приезжать в ту же Москву, Казань или Санкт-Петербург — всё происходит прямо здесь», — заявил Шестаков.

По его словам, одним из мероприятий станут соревнования «Дети Приморья». Они пройдут 18—23 февраля. Их участниками станут в том числе спортсмены из Китая и Белоруссии.

Ранее первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко в ходе вручения премии «Время молодых» заявил, что Москва и Владивосток станут молодёжными столицами России в 2024 году.

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