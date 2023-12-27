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Новый год в транспорте встречали хотя бы один раз 30% россиян

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Согласно новому исследованию, 30% россиян встречали Новый год в транспорте хотя бы один раз, причём 10% хотели бы повторить такой опыт, а почти 23% были бы не против попробовать новый формат празднования.
Новый год в транспорте встречали хотя бы один раз 30% россиян
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос «Группы Мовиста».

Транспорт становится местом празднования из-за возвращения домой с работы или из гостей (17%), путешествия (15,4%) или работы, связанной с транспортом (5,6%).

Более 18% респондентов утверждают, что им не с кем или негде было отметить Новый год.

Ранее новое исследование показало, что из традиционных новогодних блюд больше всего россиянам надоел салат оливье. Его назвали 16% опрошенных.

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