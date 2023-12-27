Новый год в транспорте встречали хотя бы один раз 30% россиян
- РИА Новости
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос «Группы Мовиста».
Транспорт становится местом празднования из-за возвращения домой с работы или из гостей (17%), путешествия (15,4%) или работы, связанной с транспортом (5,6%).
Более 18% респондентов утверждают, что им не с кем или негде было отметить Новый год.
Ранее новое исследование показало, что из традиционных новогодних блюд больше всего россиянам надоел салат оливье. Его назвали 16% опрошенных.