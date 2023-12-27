Власти столицы рассказали о подарках на маркетплейсе «Москва — добрый город»

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что жители столицы могут купить новогодние подарки на маркетплейсе «Москва — добрый город».

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства.

На онлайн-площадке собраны работы из инклюзивных мастерских.

«Покупая эти сувениры, тысячи москвичей не только радуют своих родных и близких, но и дарят новогоднее чудо авторам работ. Ведь для особых мастеров это возможность почувствовать себя востребованными, найти новых друзей, работать и зарабатывать», — сказала Ракова.

Маркетплейс был создан в 2021 году для помощи людям с инвалидностью, ограниченными возможностями и в трудной жизненной ситуации.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в столице завершился пятый конкурс грантов для некоммерческих организаций (НКО) в социальной сфере «Москва — добрый город».