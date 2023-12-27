В Бурятии пропавшего сборщика кедрового ореха нашли убитым

Найдено тело сборщика кедрового ореха, который пропал в октябре в тайге в Бичурском районе Бурятии.

Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

По данным следствия, трое ранее судимых мужчин в конце октября 2023 года отправились в тайгу для заготовки кедровых орехов, где в один из вечером двое мужчин избили третьего и спрятали тело погибшего в лесу.

Ранее суд в Дагестане арестовал депутата городского собрания города Кизилюрт Гамзата Шихабудинова по уголовному делу об убийстве двух человек, произошедшем в 2006 году. Всего по данному делу арестованы пять человек.