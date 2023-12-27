Термально-оздоровительный комплекс появится в Сосенском поселении Новой Москвы

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал о строительстве термально-оздоровительного комплекса с открытыми и закрытыми бассейнами в Сосенском поселении Новой Москвы.

Об этом сообщает НСН.

«В основе архитектурного образа комплекса лежат водные мотивы. Они проявляются и в изогнутой форме самого здания, и в оформлении входной группы, которая будет напоминать набегающую волну», — сказал Бочкарёв.

Отмечается, что на первом этаже комплекса разместится флоатинг, на втором оборудуют тренажёрный зал и термальную спа-зону.

«В помещениях будет панорамное остекление во всю высоту. Фасады здания выполнят в цветовой гамме с имитацией дерева», — рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Архитектурно-градостроительное решение (АГР) комплекса уже утверждено.

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