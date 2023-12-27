Термально-оздоровительный комплекс появится в Сосенском поселении Новой Москвы
Об этом сообщает НСН.
«В основе архитектурного образа комплекса лежат водные мотивы. Они проявляются и в изогнутой форме самого здания, и в оформлении входной группы, которая будет напоминать набегающую волну», — сказал Бочкарёв.
Отмечается, что на первом этаже комплекса разместится флоатинг, на втором оборудуют тренажёрный зал и термальную спа-зону.
«В помещениях будет панорамное остекление во всю высоту. Фасады здания выполнят в цветовой гамме с имитацией дерева», — рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.
Архитектурно-градостроительное решение (АГР) комплекса уже утверждено.
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