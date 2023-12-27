В Тюменской области утвердили план по повышению надёжности электроснабжения

Губернатор Тюменской области Александр Моор утвердил план реконструкции крупных центров электропитания и повышения надёжности электроснабжения в регионе.

Об этом сообщает «Вслух.ру».

Отмечается, что 52 мероприятия в рамках плана разработаны представителями территориальных сетевых организаций и органов власти.

«Так, до конца года будет завершено переключение потребителей СНТ «Русское поле» на центр питания подстанции «Химфарм». Предусмотрена реконструкция подводящей линии 10 кВ. Это позволит обеспечить качественным и надёжным электроснабжением потребителей не только СНТ «Русское поле», но и других садоводческих обществ за счёт перераспределения нагрузки», — заявил Моор.

Он также добавил, что реконструкция высоковольтных центров питания и строительство трансформаторных подстанций и линий электропередачи в регионе проведут поэтапно в течение 2024—2025 годов.

Ранее сообщалось, что в Приморье направили 2,7 млрд рублей на подготовку энергообъектов зимой.