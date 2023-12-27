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Исследование: почти каждый шестой водитель попадал в ДТП за последние три — пять лет

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Согласно новому исследованию, почти каждый шестой водитель попадал в аварию за последние три — пять лет.
Исследование: почти каждый шестой водитель попадал в ДТП за последние три — пять лет
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве России и компании «Ингосстрах».

Чаще всего в ДТП оказывались жители Иркутска (20,4%), Перми (18,3%) и Самары (18%).

Также выяснилось, что 46,9% аварий происходили из-за того, что их участники не разъехались на перекрёстке.

Второе место занимает превышение скорости (24,1%), третье — неподчинение сигналам светофора (11,4%).

Ранее автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с телеканалом «Звезда» напомнил о правилах безопасной езды в зимнее время.

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