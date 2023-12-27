Исследование: почти каждый шестой водитель попадал в ДТП за последние три — пять лет
- РИА Новости
Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве России и компании «Ингосстрах».
Чаще всего в ДТП оказывались жители Иркутска (20,4%), Перми (18,3%) и Самары (18%).
Также выяснилось, что 46,9% аварий происходили из-за того, что их участники не разъехались на перекрёстке.
Второе место занимает превышение скорости (24,1%), третье — неподчинение сигналам светофора (11,4%).
Ранее автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с телеканалом «Звезда» напомнил о правилах безопасной езды в зимнее время.