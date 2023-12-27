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В России предложили разрешить юрлицам регистрироваться по адресу электронной почты

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В Госдуме разработали изменения в законодательство, позволяющие регистрировать компании по адресу электронной почты. Соответствующие проекты Совет при президенте России по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства рассмотрит 27 декабря.
В России предложили разрешить юрлицам регистрироваться по адресу электронной почты
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Поправки предложено внести в Гражданский кодекс, в закон о госрегистрации юрлиц и ИП и закон о защите прав последних при осуществлении государственного надзора и муниципального контроля.

По словам авторов инициативы, изменения нужны в связи с развитием информационных технологий.

«Это актуально не только для компаний, предоставляющих исключительно IT-услуги, но и для любой организации, всем или части сотрудников которой предоставляется возможность удалённой работы», — отмечается в пояснении к документу.

Также там говорится, что уже сейчас для осуществления деятельности юрлица необязательно наличие у него печати, а документооборот можно вести в электронном виде, и такой тренд на полностью электронный формат довольно устойчив.

Ранее сообщалось, что на развитие малого и среднего бизнеса в Волгоградскую область в рамках национального проекта направят более 106 млн рублей.

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