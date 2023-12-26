Более 40 школ в Нижегородской области закрыли на карантин по гриппу и ОРВИ
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Об этом заявила заместитель главного государственного санитарного врача региона Наталья Садыкова.
Она уточнила, что на территории региона в 9% образовательных учреждений введены карантинные мероприятия.
«В частности, 42 школы и пять детских садов закрыты полностью», — цитирует её РИА Новости.
Садыкова добавила, что в этих детсадах и школах новогодние утренники проводиться не будут.
Ранее заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что в Москве на данный момент нет никаких новых вирусов, в детсадах и школах доминирует грипп категории А.