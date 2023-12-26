Более 40 школ в Нижегородской области закрыли на карантин по гриппу и ОРВИ

Более 40 школ и пять детских садов в Нижегородской области закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ.

Об этом заявила заместитель главного государственного санитарного врача региона Наталья Садыкова.

Она уточнила, что на территории региона в 9% образовательных учреждений введены карантинные мероприятия.

«В частности, 42 школы и пять детских садов закрыты полностью», — цитирует её РИА Новости.

Садыкова добавила, что в этих детсадах и школах новогодние утренники проводиться не будут.

Ранее заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что в Москве на данный момент нет никаких новых вирусов, в детсадах и школах доминирует грипп категории А.