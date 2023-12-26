Сына экс-главы МВД в Краснодаре Семёнова осудят за смертельное ДТП

В Краснодаре осудят сына бывшего главы краснодарского УМВД Александра Семёнова по делу о смертельном ДТП.

Об этом сообщает прокуратура.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя краевой столицы по обвинению в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть 23-летней девушки», — говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено в суд.

Ранее Никулинский суд Москвы арестовал водителя, устроившего на МКАД ДТП, в результате которого погибли два человека.