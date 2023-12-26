Сына экс-главы МВД в Краснодаре Семёнова осудят за смертельное ДТП
- РИА Новости
Об этом сообщает прокуратура.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя краевой столицы по обвинению в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть 23-летней девушки», — говорится в сообщении.
Уголовное дело направлено в суд.
Ранее Никулинский суд Москвы арестовал водителя, устроившего на МКАД ДТП, в результате которого погибли два человека.