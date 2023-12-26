«Разноцветная Москва» получила премию Russian Event Awards
Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Отмечается, что фестиваль «Разноцветная Москва» призван упростить понимание культурного многообразия страны, а также рассказывает о специфике межнациональных отношений.
В 2023 году в мероприятии приняли участие 641 проект из 65 регионов страны и семь проектов из Белоруссии.
На фестивале состоялись творческие и спортивные факультативы, художественные и танцевальные конкурсы.
Ранее сообщалось, что шесть проектов из Карелии получили поддержку Президентского фонда культурных инициатив.