В Кузбассе продлили ограничительные меры в связи с ситуацией с COVID-19

В Кузбассе Кемеровской области продлили сроки по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции до 31 января 2024 года.

Соответствующий документ подписал губернатор Сергей Цивилёв, он опубликован на сайте администрации правительства Кузбасса, сообщает издание «Сiбдепо».

В то же время в Удмуртии за минувшую неделю, с 18 по 24 декабря, заболеваемость коронавирусом существенно сократилась по сравнению с предыдущей неделей, пишет izhlife.ru.

По данным федерального оперштаба, в этот период в республике выявили 1789 новых случаев инфекции, тогда как на прошлой неделе их было 2697.

Ранее замминистра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков прокомментировал работу 11 временных инфекционных госпиталей региона.