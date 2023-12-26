В Кузбассе продлили ограничительные меры в связи с ситуацией с COVID-19
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Соответствующий документ подписал губернатор Сергей Цивилёв, он опубликован на сайте администрации правительства Кузбасса, сообщает издание «Сiбдепо».
В то же время в Удмуртии за минувшую неделю, с 18 по 24 декабря, заболеваемость коронавирусом существенно сократилась по сравнению с предыдущей неделей, пишет izhlife.ru.
По данным федерального оперштаба, в этот период в республике выявили 1789 новых случаев инфекции, тогда как на прошлой неделе их было 2697.
Ранее замминистра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков прокомментировал работу 11 временных инфекционных госпиталей региона.