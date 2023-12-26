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В Петербурге начали строить научно-исследовательское судно «Иван Фролов»

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В Санкт-Петербурге приступили к изготовлению научно-исследовательского судна «Иван Фролов» для экспедиций в Арктику и Антарктику.
В Петербурге начали строить научно-исследовательское судно «Иван Фролов»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ОТР.

«Это будет новый флагман полярного флота Росгидромета, Арктического института, и он сможет обеспечить все программы российской антарктической экспедиции и также работать в Арктике», — заявил директор Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.

Отмечается, что «флот Фролов» придёт на замену «Академику Фёдорову» и прослужит в условиях Антарктики не менее 30 лет.

Постройка нового научно-исследовательского судна займёт шесть лет.

Ранее сообщалось, что власти ЯНАО выделят 370 млн рублей Российскому центру освоения Арктики.

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