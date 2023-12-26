В Петербурге начали строить научно-исследовательское судно «Иван Фролов»
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Об этом сообщает ОТР.
«Это будет новый флагман полярного флота Росгидромета, Арктического института, и он сможет обеспечить все программы российской антарктической экспедиции и также работать в Арктике», — заявил директор Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.
Отмечается, что «флот Фролов» придёт на замену «Академику Фёдорову» и прослужит в условиях Антарктики не менее 30 лет.
Постройка нового научно-исследовательского судна займёт шесть лет.
Ранее сообщалось, что власти ЯНАО выделят 370 млн рублей Российскому центру освоения Арктики.