В Петербурге начали строить научно-исследовательское судно «Иван Фролов»

В Санкт-Петербурге приступили к изготовлению научно-исследовательского судна «Иван Фролов» для экспедиций в Арктику и Антарктику.

Об этом сообщает ОТР.

«Это будет новый флагман полярного флота Росгидромета, Арктического института, и он сможет обеспечить все программы российской антарктической экспедиции и также работать в Арктике», — заявил директор Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.

Отмечается, что «флот Фролов» придёт на замену «Академику Фёдорову» и прослужит в условиях Антарктики не менее 30 лет.

Постройка нового научно-исследовательского судна займёт шесть лет.

Ранее сообщалось, что власти ЯНАО выделят 370 млн рублей Российскому центру освоения Арктики.