Капремонт провели в более чем 2000 жилых домов Москвы в этом году
Об этом информирует телеканал «360».
По его словам, всего в программу капремонта вошли свыше 29 тыс. жилых строений общей площадью более 290 млн кв. м.
«Больше всего домов отремонтировали в Центральном, Южном и Северном административных округах», — отметил Бирюков.
Ранее, как сообщала газета «Взгляд», зампред правительства России Марат Хуснуллин рассказал об итогах реализации национального проекта «Жильё и городская среда» в 2023 году. За десять месяцев ввод жилья в стране составил 86,2 млн кв. м. До конца года введут в общей сложности 104 млн кв. м. Жилищные условия улучшат 3,7 млн российских семей.