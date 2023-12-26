Капремонт провели в более чем 2000 жилых домов Москвы в этом году

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков заявил, что в столице в 2023 году в 2309 многоквартирных домах провели капитальный ремонт.

Об этом информирует телеканал «360».

По его словам, всего в программу капремонта вошли свыше 29 тыс. жилых строений общей площадью более 290 млн кв. м.

«Больше всего домов отремонтировали в Центральном, Южном и Северном административных округах», — отметил Бирюков.

Ранее, как сообщала газета «Взгляд», зампред правительства России Марат Хуснуллин рассказал об итогах реализации национального проекта «Жильё и городская среда» в 2023 году. За десять месяцев ввод жилья в стране составил 86,2 млн кв. м. До конца года введут в общей сложности 104 млн кв. м. Жилищные условия улучшат 3,7 млн российских семей.