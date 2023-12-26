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Бочкарёв: строительство метро Москвы стимулирует развитие промышленности

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Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал, что при строительстве столичного метрополитена используют материалы и комплектующие отечественного производства, поступающие из разных регионов страны.

«География поставок весьма обширна — от Санкт-Петербурга до Поволжья и Урала. Не будет преувеличением сказать, что строительство московского метро — результат работы промышленности всей страны», — цитирует Бочкарёва НСН.

Так, из Санкт-Петербурга поставляют эскалаторы, из Московской области — панели из алюминия и системы магистральной связи. Рельсы в столицу привозят с Урала, а оборудование слаботочных систем, радиосвязи и оповещения — из Белгорода, Екатеринбурга и Перми.

Ранее Андрей Бочкарёв заявил, что новый транспортный каркас столицы в основном сформирован.

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