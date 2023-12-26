В топ необычных вакансий в Свердловской области вошли геймер и рыбак
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу сервиса hh.ru, предоставившего список необычных вакансий региона.
Отмечается, что за развитие персонажей и аккаунтов в видеоиграх работодатель предлагает 30—50 тыс. рублей.
Внимательный и усидчивый переборщик какао-бобов с хорошим зрением сможет зарабатывать 25—45 тыс.
Также в регионе открыта вакансия помощника пивовара с зарплатой 50—70 тыс. рублей и рыбака с окладом от 40 тыс.
Кроме того, в Екатеринбурге разыскивают лепщика пельменей. Специалисту предлагают зарплату 53 тыс. за 30 кг ежедневно приготовленной продукции.
Ранее сообщалось, что технические знания признаны самыми востребованными в 2023 году.