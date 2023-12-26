В топ необычных вакансий в Свердловской области вошли геймер и рыбак

Согласно новому исследованию, в Свердловской области можно найти работу геймера, рыбака и переборщика какао-бобов.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу сервиса hh.ru, предоставившего список необычных вакансий региона.

Отмечается, что за развитие персонажей и аккаунтов в видеоиграх работодатель предлагает 30—50 тыс. рублей.

Внимательный и усидчивый переборщик какао-бобов с хорошим зрением сможет зарабатывать 25—45 тыс.

Также в регионе открыта вакансия помощника пивовара с зарплатой 50—70 тыс. рублей и рыбака с окладом от 40 тыс.

Кроме того, в Екатеринбурге разыскивают лепщика пельменей. Специалисту предлагают зарплату 53 тыс. за 30 кг ежедневно приготовленной продукции.

Ранее сообщалось, что технические знания признаны самыми востребованными в 2023 году.