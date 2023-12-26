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Косачёв усомнился в возможности приглашения ОБСЕ на выборы в России

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Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв заявил, что вероятность приглашения представителей ПА ОБСЕ для наблюдения за выборами президента России «стремится к нулю».
Косачёв усомнился в возможности приглашения ОБСЕ на выборы в России
  • AFP
  • © Alex HALADA

Об этом он сказал на пресс-конференции.

«Моё личное мнение заключается в том, что эта вероятность стремится к нулю в силу того, что ПА ОБСЕ сейчас захвачена, оккупирована государствами Запада, которые уже заявили, что они в принципе не собираются признавать легитимность президентских выборов в России, которые будут делать всё, чтобы эти выборы дискредитировать», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим Косачёв подчеркнул, что такого рода наблюдатели России «в высшей степени неинтересны».

Ранее Центризбирком России принял решение о том, что голосование на выборах президента, назначенных на март 2024 года, также пройдёт в четырёх новых регионах, в которых действует военное положение.

Отмечалось, что ЦИК готова к попыткам срыва президентских выборов в новых регионах России.

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