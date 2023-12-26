В Москве нейросети обработали более 60 тысяч исследований пациентов из ЯНАО

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что нейросети Москвы проанализировали более 60 тыс. лучевых исследований пациентов из Ямало-Ненецкого автономного округа.

Об этом сообщает НСН.

«За это время было обработано уже более 60 тыс. — 30% от всех в регионе — исследований флюорографии, маммографии, рентгенографии и компьютерной томографии органов грудной клетки», — сказала Ракова.

Она также отметила, что в настоящее время к столичной платформе ИИ подключено 14 медицинских учреждений округа.

В 2024 году в Москве планируют продолжить сотрудничать с ЯНАО и развивать совместные проекты.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что две новые поликлиники начали работать в районах Бирюлёво Восточное и Отрадное.