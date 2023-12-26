В Москве нейросети обработали более 60 тысяч исследований пациентов из ЯНАО
Об этом сообщает НСН.
«За это время было обработано уже более 60 тыс. — 30% от всех в регионе — исследований флюорографии, маммографии, рентгенографии и компьютерной томографии органов грудной клетки», — сказала Ракова.
Она также отметила, что в настоящее время к столичной платформе ИИ подключено 14 медицинских учреждений округа.
В 2024 году в Москве планируют продолжить сотрудничать с ЯНАО и развивать совместные проекты.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что две новые поликлиники начали работать в районах Бирюлёво Восточное и Отрадное.