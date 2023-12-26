RT в Telegram
Подпишись

В Москве нейросети обработали более 60 тысяч исследований пациентов из ЯНАО

Короткая ссылка
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что нейросети Москвы проанализировали более 60 тыс. лучевых исследований пациентов из Ямало-Ненецкого автономного округа.
В Москве нейросети обработали более 60 тысяч исследований пациентов из ЯНАО

Об этом сообщает НСН.

«За это время было обработано уже более 60 тыс. — 30% от всех в регионе — исследований флюорографии, маммографии, рентгенографии и компьютерной томографии органов грудной клетки», — сказала Ракова.

Она также отметила, что в настоящее время к столичной платформе ИИ подключено 14 медицинских учреждений округа.

В 2024 году в Москве планируют продолжить сотрудничать с ЯНАО и развивать совместные проекты.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что две новые поликлиники начали работать в районах Бирюлёво Восточное и Отрадное.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить