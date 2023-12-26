К платформе «Электронный дом» подключили 99% многоквартирных домов столицы

В Москве к платформе «Электронный дом» подключены 99% многоквартирных домов.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что платформа является удобным и безопасным инструментом общения с соседями.

Также там можно обсудить вопросы, касающиеся содержания дома, парковки автомобилей во дворе, а также сообщить о найденных или потерянных вещах.

Сервис доступен на сайте и в виде мобильного приложения.

Ранее, как сообщала газета «Взгляд», зампред правительства России Марат Хуснуллин рассказал об итогах реализации национального проекта «Жильё и городская среда» в 2023 году. За десять месяцев ввод жилья в стране составил 86,2 млн кв. м. До конца года введут в общей сложности 104 млн кв. м. Жилищные условия улучшат 3,7 млн российских семей.