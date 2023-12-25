В Удмуртии перевели полицию и спасателей на усиленный режим работы

В Удмуртии перевели правоохранительные органы и экстренные службы на усиленный режим работы в связи с новогодними и рождественскими праздниками.

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Наружные наряды полиции будут расположены у мест проведения праздничных мероприятий. Спасатели проведут дополнительные профилактические беседы в частном секторе, а также рейды по местам продажи пиротехники.

Кроме того, в усиленный режим работы 25 декабря переведены дорожные службы Ижевска, передаёт izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации. В ночь на понедельник в городе расчистили магистрали, затем главной задачей дорожников стала расчистка подходов к социальным учреждениям и пешеходным переходам.

Ранее в Перми рассказали о графике работы общественного транспорта в Новый год.