Путин: стремящиеся к военной службе граждане получат поддержку в России
- РИА Новости
Российский лидер 25 декабря встретился с министром обороны Сергеем Шойгу, который доложил ему о полном освобождении Марьинки в Донецкой Народной Республике.
Среди участвовавших во взятии города военных глава оборонного ведомства упомянул и старшего лейтенанта Александра Трошина. Путин в свою очередь отметил, что таких бойцов в России много.
«Знаю, что Трошин подписал контракт на десять лет, хочет быть профессиональным военным. У нас таких людей много, и их нужно поддержать, мы так и будем делать», — заявил глава государства.
Помимо этого, в ходе встречи Путин также поручил присвоить освобождавшему Марьинку Трошину звание майора.