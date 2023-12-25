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Путин: стремящиеся к военной службе граждане получат поддержку в России

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Граждане России, которые стремятся стать профессиональными военными, смогут рассчитывать на поддержку со стороны властей. Об этом заявил глава государства Владимир Путин.
Путин: стремящиеся к военной службе граждане получат поддержку в России
  • РИА Новости

Российский лидер 25 декабря встретился с министром обороны Сергеем Шойгу, который доложил ему о полном освобождении Марьинки в Донецкой Народной Республике.

Среди участвовавших во взятии города военных глава оборонного ведомства упомянул и старшего лейтенанта Александра Трошина. Путин в свою очередь отметил, что таких бойцов в России много.

«Знаю, что Трошин подписал контракт на десять лет, хочет быть профессиональным военным. У нас таких людей много, и их нужно поддержать, мы так и будем делать», — заявил глава государства.

Помимо этого, в ходе встречи Путин также поручил присвоить освобождавшему Марьинку Трошину звание майора.

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