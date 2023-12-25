Челябинская область получит 131 автобус до Нового года
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал губернатора.
«131 автобус поступит в 21 муниципалитет. До этого мы активно обновляли общественный транспорт в крупных городах, но в этом году взялись за новый транспорт в малых городах и районах. Это первая большая партия, будет ещё», — сказал Текслер.
Он также отметил, что в рамках национального проекта «Образование» в муниципалитеты уже направили 49 школьных автобусов.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Кузбасса появилось новое оборудование.