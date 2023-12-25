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Челябинская область получит 131 автобус до Нового года

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что до наступления Нового года города и районы региона получат новые автобусы.
Челябинская область получит 131 автобус до Нового года
  • Gettyimages.ru
  • © PeopleImages

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал губернатора.

«131 автобус поступит в 21 муниципалитет. До этого мы активно обновляли общественный транспорт в крупных городах, но в этом году взялись за новый транспорт в малых городах и районах. Это первая большая партия, будет ещё», — сказал Текслер.

Он также отметил, что в рамках национального проекта «Образование» в муниципалитеты уже направили 49 школьных автобусов.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Кузбасса появилось новое оборудование.

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