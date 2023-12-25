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ЦБ сообщил о росте инфляционных ожиданий в России

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Рост инфляционных ожиданий населения в России продолжился. Как сообщили в Банке России, в декабре медианная оценка этого показателя на годовом горизонте составила 14,2%.
ЦБ сообщил о росте инфляционных ожиданий в России
  • globallookpress.com
  • © Svetlana Vozmilova

В опубликованном на сайте регулятора сообщении отмечается, что рост инфляционных ожиданий в ноябре составил 12,2%. Примечательно, что инфляционные ожидания увеличились у участников опроса как со сбережениями, так и без них.

«Медиана долгосрочных инфляционных ожиданий на пять лет увеличилась до 11,6% (в ноябре — 11,0%)», — отметили в Банке России.

В сообщении Центробанка также указывается, что наблюдаемая населением годовая инфляция по сравнению с данными за ноябрь выросла на 1,9 п. п. и составила 17%.

Ранее Министерство финансов России спрогнозировало снижение инфляции в стране до 4—4,5% в 2024 году.

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