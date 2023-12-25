В Татарстане завершили расследование дела об убийстве, совершённом в 1992 году
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу МСУТ СК России.
Из материалов дела следует, что проводница нашла тело в купе вагона поезда Москва — Новосибирск на станции Красноуфимск. В течение долгого времени преступление оставалось нераскрытым, но аналитическая группа следственного управления продолжала работу.
Предполагаемый преступник был установлен с помощью современной криминалистической техники. Им оказался военнослужащий по призыву, сбежавший из воинской части. Он совершил убийство попутчика в результате конфликта.
Подозреваемый сошёл в Казани и скрылся от следствия. В 2012 году он умер в Белгородской области.
Ранее правоохранители Санкт-Петербурга раскрыли преступление 18-летней давности. Установлены все подозреваемые в изнасиловании и убийстве женщины 18 июля 2005 года.