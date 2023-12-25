RT в Telegram
Подпишись

В Татарстане завершили расследование дела об убийстве, совершённом в 1992 году

Короткая ссылка
В Татарстане завершили расследование уголовного дела об убийстве, которое было совершено в поезде в 1992 году.
В Татарстане завершили расследование дела об убийстве, совершённом в 1992 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу МСУТ СК России.

Из материалов дела следует, что проводница нашла тело в купе вагона поезда Москва — Новосибирск на станции Красноуфимск. В течение долгого времени преступление оставалось нераскрытым, но аналитическая группа следственного управления продолжала работу.

Предполагаемый преступник был установлен с помощью современной криминалистической техники. Им оказался военнослужащий по призыву, сбежавший из воинской части. Он совершил убийство попутчика в результате конфликта.

Подозреваемый сошёл в Казани и скрылся от следствия. В 2012 году он умер в Белгородской области.

Ранее правоохранители Санкт-Петербурга раскрыли преступление 18-летней давности. Установлены все подозреваемые в изнасиловании и убийстве женщины 18 июля 2005 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить