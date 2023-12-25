В Екатеринбурге ещё два участка реорганизуют по программе КРТ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о включении в программу комплексного развития территории (КРТ) ещё двух участков — во Втузгородке и на Вторчермете.

Там снесут 22 дома, из них восемь нежилых, передаёт URA.RU со ссылкой на официальный городской портал.

«Первое пространство площадью более 24,2 тыс. кв. м находится в границах улиц Студенческой, Академической и Комвузовской. Сейчас там расположены восемь нежилых зданий, объединённых в промышленную зону», — говорится в сообщении.

Второй участок площадью почти 37,5 тыс. кв. м ограничен улицами Патриса Лумумбы, Мусоргского и Газорезчиков. Там находятся 14 двухэтажных жилых домов, одно здание аварийное.

На этих территориях построят новые объекты недвижимости, включая жилые дома, школы и детские сады.

Ранее, как сообщала газета «Взгляд», зампред правительства России Марат Хуснуллин рассказал об итогах реализации национального проекта «Жильё и городская среда» в 2023 году. За десять месяцев ввод жилья в стране составил 86,2 млн кв. м. До конца года введут в общей сложности 104 млн кв. м. Жилищные условия улучшат 3,7 млн российских семей.