Новый урок «Разговоры о важном» посвятили новогодним традициям народов России

Новый урок «Разговоры о важном» посвятили новогодним традициям народов, проживающих на территории России.

Об этом сообщает газета «Взгляд».

Со школьниками и студентами пообщались Деды Морозы из разных регионов, в том числе Талви Укко, Ямал Ири, Чысхаан, Сагаан Убгэн, Кыш Бабай, Хель Мучи, Митын Дада.

Кроме того, проект «Разговоры о важном» совместно с Союзом хранителей сказок объявил о запуске всероссийского конкурса «Новогодние истории».

Работы принимаются в категориях «Новогоднее преображение», «Новый год в кругу семьи» и «Сказочные каникулы». По итогам конкурса будут выбраны более 50 победителей в трёх возрастных категориях, передаёт Life.ru.

Ранее детский психолог Екатерина Маденко дала рекомендации родителям, как себя вести, если ребёнок заметил, что подарки под ёлку положил не Дед Мороз.