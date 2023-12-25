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Новый урок «Разговоры о важном» посвятили новогодним традициям народов России

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Новый урок «Разговоры о важном» посвятили новогодним традициям народов, проживающих на территории России.
Новый урок «Разговоры о важном» посвятили новогодним традициям народов России
  • Gettyimages.ru
  • © Jonathan Kirn

Об этом сообщает газета «Взгляд».

Со школьниками и студентами пообщались Деды Морозы из разных регионов, в том числе Талви Укко, Ямал Ири, Чысхаан, Сагаан Убгэн, Кыш Бабай, Хель Мучи, Митын Дада.

Кроме того, проект «Разговоры о важном» совместно с Союзом хранителей сказок объявил о запуске всероссийского конкурса «Новогодние истории».

Работы принимаются в категориях «Новогоднее преображение», «Новый год в кругу семьи» и «Сказочные каникулы». По итогам конкурса будут выбраны более 50 победителей в трёх возрастных категориях, передаёт Life.ru.

Ранее детский психолог Екатерина Маденко дала рекомендации родителям, как себя вести, если ребёнок заметил, что подарки под ёлку положил не Дед Мороз.

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